Появилось видео, из-за которого Навроцкого обвинили в употреблении снюса

В Сети появились кадры, на которых видно, как президент Польши Кароль Навроцкий украдкой кладет что-то себе в рот, а затем убирает во внутренний карман пиджака неизвестную коробочку. После этого видео политика заподозрили в употреблении снюса прямо во время заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Предполагается, что коробочку Навроцкому передал один из охранников. Жена депутата Европарламента Кшиштофа Брейзы Дорота заявила, что во время избирательной кампании возникали вопросы о том, будет ли Навроцкий принимать «никотиновые пакетики» на международных встречах. По ее словам, произошедшее на заседании ООН является позором.

А вот, пожалуйста. Без смущения. Форум ООН, и человек, представляющий высшую должность в Польше, публично принимает стимуляторы, — высказалась Брейза.

Ранее польский депутат Роман Гертых отметил, что любой человек, зависимый от табака, может продержаться без него несколько часов, однако Навроцкий, по его мнению, «не способен продержаться без стимулятора даже один час». Гертых считает, что президент Польши «не может выполнять какую-либо публичную функцию».

До этого стало известно, что существенное снижение спроса на сигареты и табак в целом вынудило мировых производителей активно вкладываться в производство «белого снюса». Речь идет о подушечках на основе синтетического никотина.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.