«Право на кров»: студенческие семьи в России захотели обеспечить жильем

Впервые российским студенческим семьям, как отдельной категории, в обязательном порядке будет предоставлено жилье в общежитии, заявил в беседе с NEWS.ru зампредседателя Комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, соответствующий законопроект был принят нижней палатой парламента в первом чтении.

Право на кров гарантируется государством — в первом чтении приняли законопроект с новой нормой, я один из его соавторов. Это во многом решающий шаг, можно сказать, прорыв: для таких семей расширяется список возможностей и прав, разработанных государством специально для них, — подчеркнул депутат.

Причем студенческая пара получит не какие-то «непонятные квадратные метры» в разных блоках общежития, а полноценное жилье. Благодаря этому молодая семья получит возможность под одной крышей растить детей, учиться, развиваться и строить будущее, резюмировал Толмачев.

Ранее заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова рассказала, что право на статус студенческой семьи имеют только два родителя-студента либо родители-одиночки вне зависимости от формы обучения. Родители, выпускающиеся из университетов, будут автоматически лишаться такого статуса, уточнила она.