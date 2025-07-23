В Минобрнауки прояснили статус студенческой семьи Минобрнауки: статус студенческой семьи будет сниматься после окончания вуза

Родители, выпускающиеся из университетов, будут автоматически лишаться статуса студенческой семьи, рассказала заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова. Она уточнила, что такие граждане будут переходить в разряд молодой семьи, передает ТАСС.

[После выпуска одного из родителей] они становятся просто молодой семьей и пользуются теми льготами, которые определены для молодой семьи, проживающей в данном субъекте, — уточнила Петрова.

Она добавила, что право на статус студенческой семьи имеют только два родителя-студента либо родители-одиночки. При этом приобретение статуса не зависит от формы обучения.

Ранее заместитель председателя комитета ГД по молодежной политике Александр Толмачев рассказал, что принятый Государственной думой проект закона о студенческих семьях коснется людей до 35 лет, обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования. По его словам, документ позволит решить проблему мер социальной и финансовой поддержки.