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15 июля 2025 в 15:44

В Госдуме ответили, кого коснется закон о студенческих семьях

Депутат Толмачев: закон о студенческих семьях коснется россиян до 35 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Принятый Госдумой законопроект о студенческих семьях коснется людей до 35 лет, обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета ГД по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, закон позволит решить проблему мер социальной и финансовой поддержки.

Не были решены главные проблемы, с которыми сталкиваются именно молодые семьи студентов, — место в общежитии для пары, часто с ребенком, помощь молодым мамам, переход с платной формы обучения на бесплатную для родивших студенток, правовая и финансовая поддержка. Мы закрепили понятие студенческой семьи и очертили круг тех, кто попадает в эту категорию: молодые семьи, в которых супруги, родители или усыновители не старше 35 лет обучаются по программам среднего профессионального и высшего образования, — сказал Толмачев.

Он отметил, что имевшиеся инструменты не позволяли государству решать специфические задачи. По словам Толмачева, был необходим новый документ, который создаст базу для выстраивания системной поддержки студенческих семей. Депутат уточнил, что закон направлен на улучшение демографии, помощи молодежи и укрепление научного потенциала России.

Образовательные организации, органы власти будут иметь возможность при планировании внедрения мер поддержки студенческих и молодых семей опираться на уже действующие практики, брать их за основу и тиражировать. В стране уже действует много интересных и эффективных примеров отдельных мер — но это всё частные случаи, которые не выходят дальше стен вуза. При этом практики полезные, и нужно брать их на вооружение, тиражировать в федеральном масштабе — законопроект позволит это сделать, — добавил Толмачев.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил вернуться к системе 10-летнего обучения в школе. По его словам, из-за длительного образования россияне начинают задумываться о создании семьи только к 30 годам.

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