13 августа 2025 в 12:43

Названо имя певца, который представит Китай на «Интервидении-2025»

На «Интервидении-2025» от КНР выступит поп-исполнитель Ван Си

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Певец из Китая Ван Си, известный под псевдонимом Элвис Ван, будет представлять страну на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025», передает RT. По словам организаторов, артист обладает мелодичным голосом с редким диапазоном.

Ван Си окончил Шэньянскую консерваторию, где получил степень бакалавра искусств в области исполнительского мастерства. Кроме того, он состоит в Китайской и Пекинской ассоциациях музыкантов.

Исполнитель уже выступал на известных музыкальных шоу, включая «Суперголос», «Я певец» и «В погоне за светом». Там он смог продемонстрировать высокий уровень профессионализма и умение органично адаптироваться к разным творческим форматам.

Ранее стало известно, что дочь покойного Майкла Джексона, 26-летняя Пэрис Майкл Кэтрин, может стать представительницей США на «Интервидении-2025». Вторым кандидатом на участие называют норвежского рэпера Омера Бахти, которого считают внебрачным сыном легендарного артиста. Джексон не раз выступал в России, став для многих символом теплых отношений между странами. Музыкальный конкурс состоится в сентябре в Москве, в нем примут участие исполнители из 20 государств.

