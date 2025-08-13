«Пик придется на среду»: Аляску предупредили о рекордном ущербе Alaska Beacon: Аляске грозит рекордный ущерб на фоне паводка в городе Джуно

Американскому штату Аляска грозит рекордный ущерб из-за паводка, вызванного таянием ледника Менденхолл в Джуно, передает портал Alaska Beacon. Ледник, о котором идет речь, имеет протяженность практически 20 км и находится в 19 километрах от центра города. С 2011 года по мере таяния льдов из-за глобального изменения климата наводнения становятся все более разрушительными, отметили в материале.

Ожидается, что пик наводнения придется на среду, когда уровень воды достигнет 16,6 фута, что, вероятно, станет рекордом и превзойдет прошлогоднее наводнение, в результате которого было повреждено более 290 домов, — сказано в статье.

В инженерном корпусе армии США заявили, что постоянные барьеры от наводнений могут появиться только через несколько лет, а местные власти установили в некоторых районах полупостоянные стены HESCO, чтобы предотвратить самые сильные паводки. Эти барьеры еще не тестировались в условиях реального наводнения.

В 2024 году наводнение было самым сильным за всю историю. После этого случая городские и местные власти мобилизовали все силы, чтобы не допустить повторения трагедии, и стали внимательно следить за «Долиной самоубийц», — отметили в материале.

