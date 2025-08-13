Стали известны сроки официального запуска мессенджера MAX

Национальный мессенджер MAX официально запустят в начале осени, сообщил вице-президент по экономике и финансам VK Александр Морозов. Он отметил, что тогда завершится бета-тестирование приложения, и состоится его презентация, передает корреспондент NEWS.ru.

На начало осени у нас запланирован официальный запуск приложения и подробная презентация платформы, — сказал Морозов.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что мессенджер MAX согласовал с ФСБ условия по обеспечению безопасности для доступа к инфраструктуре портала «Госуслуги». Он подчеркнул, что на данный момент ведутся технические работы.

До этого зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что национальный мессенджер MAX полностью закончит интеграцию с «Госуслугами» уже через несколько недель. Он отметил, что сервис получил все необходимые ведомственные разрешения два месяца назад.

Также нацмессенджер совместно с компанией «Инфотекс Интернет Траст» успешно протестировал подключение к порталу «Госуслуги». Этот этап интеграции выполнили с использованием нового метода — протокола аутентификации OpenID Connect.