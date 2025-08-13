Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 12:52

Стали известны сроки официального запуска мессенджера MAX

Национальный мессенджер MAX официально запустят в начале осени

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Национальный мессенджер MAX официально запустят в начале осени, сообщил вице-президент по экономике и финансам VK Александр Морозов. Он отметил, что тогда завершится бета-тестирование приложения, и состоится его презентация, передает корреспондент NEWS.ru.

На начало осени у нас запланирован официальный запуск приложения и подробная презентация платформы, — сказал Морозов.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что мессенджер MAX согласовал с ФСБ условия по обеспечению безопасности для доступа к инфраструктуре портала «Госуслуги». Он подчеркнул, что на данный момент ведутся технические работы.

До этого зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что национальный мессенджер MAX полностью закончит интеграцию с «Госуслугами» уже через несколько недель. Он отметил, что сервис получил все необходимые ведомственные разрешения два месяца назад.

Также нацмессенджер совместно с компанией «Инфотекс Интернет Траст» успешно протестировал подключение к порталу «Госуслуги». Этот этап интеграции выполнили с использованием нового метода — протокола аутентификации OpenID Connect.

Россия
MAX
мессенджеры
запуски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-тренер сборной Канады возглавил «Шанхай Дрэгонс»
Ночи все холоднее, под Москвой до плюс 7: прогноз погоды на неделю
У москвички нашли в легком огромную кисту с паразитами
Раскрыто число уничтоженных украинских БПЛА в зоне СВО за сутки
Раскрыты потери ВСУ в зоне СВО
Лазер-убийца, поджог Транссиба, удар по АЭС: как ВСУ атакуют РФ 13 августа
Российские военные заняли два населенных пункта в ДНР
В МИД России высказались о «дороге Трампа» в Армении
Уехавшая из России Примадонна удивила мизерными гонорарами
В МИД России назвали импульс к проведению встречи Путина и Трампа
Американист оценил вероятность сдачи Трампом Аляски в пользу России
Российскую доставку «букета Гераней» для ВСУ сняли на видео
В МИД России отреагировали на возможное снятие Баку эмбарго на поставки ВСУ
Звезда «Наша Russia» рассказала, почему не худеет
Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Нижегородский суд рассмотрит дело о незаконной регистрации 348 мигрантов
Народного артиста экстренно прооперировали после двух неудачных падений
Стали известны итоги суда по крушению танкера «Волгонефть-212»
Покинувшая Россию рок-группа решила начать бизнес на родине
В ГД резко ответили Украине на подготовку провокаций в день переговоров
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.