15 января 2026 в 05:10

Новости королевской семьи Британии: состояние Карла III, коронация Уильяма

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Зарубежные СМИ сообщают, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон планирует коронацию своего супруга — принца Уильяма. Что об этом известно, в каком состоянии сейчас Карл III, борющийся с онкологическим заболеванием?

Что известно о планах Миддлтон на коронацию Уильяма

Как сообщает RadarOnline, Кейт планирует коронацию супруга на фоне ухудшения самочувствия его 77-летнего отца Карла III и его борьбы с раком.

«Кейт очень ответственно подходит к коронации Уильяма. Она работает за кулисами, чтобы все было спланировано и согласовано как можно быстрее. <…> Уильяму нужно будет короноваться как можно скорее, поэтому разумно и необходимо позаботиться о том, чтобы все было подготовлено заблаговременно», — поделился инсайдер.

Также стало известно, что Кейт активно поддерживает команда опытных чиновников и специалисты по организации мероприятий, занимающиеся решением организационных вопросов и дающие ей рекомендации. Помимо этого, важную роль играют консультации с королем Карлом III и прочими влиятельными представителями монаршей фамилии.

В начале января также сообщалось, что Кейт и супруга Карла III, королева Камилла, «едва могут находиться в одной комнате». Уточняется, что принцесса Уэльская и королева находятся в состоянии затяжной борьбы за власть, которая усилилась за последние два месяца после неловкого публичного момента во время государственного визита в сентябре 2025-го.

Тогда Камилла отвела Кейт в сторону во время разговора с Меланией Трамп, которая приехала в Великобританию со своим мужем, президентом США Дональдом Трампом. Эта ситуация разожгла давние слухи о соперничестве в высших эшелонах королевской иерархии.

Сообщается, что королева была возмущена тем, что Кейт «приковала к себе все внимание» во время визита Трампа и его жены, поскольку ей неприятно, когда ее «затмевают».

«Ей также не нравится, что о Кейт говорят как об идеальной будущей королеве Великобритании, хотя Камилла до сих пор носит корону», — добавил источник.

Какие последние новости выходили о здоровье Карла III

В декабре король Великобритании Карл III пошел на беспрецедентный для британской монархии шаг, решив публично рассказать о своем личном опыте борьбы с раком. Как сообщает Daily Mail, монарх присоединится к масштабной благотворительной кампании «Борись против рака».

77-летний король записал специальное видеообращение для британского народа, которое будет транслироваться на канале Channel 4. В своем выступлении он акцентирует внимание на значимости раннего выявления заболеваний и делится подробностями своего диагноза, поставленного в начале 2024 года. Запись была сделана в конце ноября в Утренней гостиной Кларенс-Хауса и направлена на то, чтобы побудить граждан регулярно проходить профилактические медицинские осмотры.

Несмотря на прохождение еженедельного лечения от рака, монарх остается активным в работе. Ранее он уже посещал пациентов в больнице Бирмингема, где откровенно делился с ними своим опытом преодоления болезни. Букингемский дворец по-прежнему предпочитает не разглашать информацию о диагнозе короля или его лечении, но подтверждает, что это не связано с простатой.

