Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 05:45

Юрист объяснил, куда жаловаться на работу общественного транспорта

Юрист Русяев: на постоянные задержки трамваев нужно жаловаться в Ространснадзор

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На постоянные задержки трамваев необходимо жаловаться в Ространснадзор, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, эта федеральная служба является инстанцией для решения системных проблем, когда местные власти не принимают должных мер.

Первым адресатом жалобы на задержку трамваев должен стать сам перевозчик, то есть организация, непосредственно эксплуатирующая данный вид транспорта. У него обычно есть диспетчерская служба, горячая линия, официальный сайт или мобильное приложение для обратной связи. Если перевозчик не реагирует или дает формальные ответы, следующая инстанция — организатор регулярных перевозок. Для случаев, когда проблема носит системный характер и местные власти не предпринимают должных мер, существует Ространснадзор. Эта федеральная служба осуществляет государственный контроль на городском наземном электрическом транспорте, — пояснил Русяев.

Также он отметил, что параллельно можно задействовать Роспотребнадзор. По его словам, если рейсы фактически пропали, пассажиры вынуждены добираться альтернативными способами и несут дополнительные расходы, это основание для претензии по защите прав потребителей. Юрист подчеркнул, что для этого необходимо максимально конкретизировать ситуацию, указать город, номер маршрута, направление движения, а также зафиксировать, сколько времени не приезжал транспорт.

Ранее сообщалось, что сумму штрафа за неоплаченный проезд и неправомерное использование социальной карты в городском транспорте Москвы увеличили до 5 тыс. рублей. Поправки в законодательство, утверждающие увеличение взыскания, были одобрены депутатами на пленарном заседании Мосгордумы. Затем закон подписал мэр столицы Сергей Собянин.

советы
россияне
юристы
транспорт
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трихолог назвала главные шаги для улучшения качества волос
Ушедшая из РФ популярная компания продлила право на товарный знак
Простой завтрак в аэрогриле: готовим нежную запеканку из творога и вишни
«Солнцепек» и «Тосочка» не оставили ВСУ шансов на ротацию в зоне СВО
Россиянам рассказали, как быстро адаптировать кошку к новой квартире
Минус склад боеприпасов ВСУ под Харьковом: успехи ВС РФ к утру 15 января
Россиянам напомнили о важном новшестве в сфере недвижимости
Россиянам рассказали, почему опасно нырять в прорубь или снег после бани
Атака украинских дронов отражена под Волгоградом
Юрист ответил, чем грозит купание в нелегально обустроенной проруби
К чему снится жареная рыба: удача или предупреждение?
Юрист объяснил, куда жаловаться на работу общественного транспорта
«Мы не смогли»: в Дании раскрыли итоги диалога с США по Гренландии
Слухи о беременности, личная жизнь, суд над братом: где сейчас Волкова
Врач назвала неочевидную опасность кожаных перчаток
Таможенники в Белоруссии обнаружили необычного гостя в контейнере с авто
Новости королевской семьи Британии: состояние Карла III, коронация Уильяма
Есть рыбу во сне: хорошее или плохое знамение?
Трамп нашел виновного в затягивании конфликта на Украине
Немецкий министр увидел в свитере Лаврова вызов всему миру
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.