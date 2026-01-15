Юрист объяснил, куда жаловаться на работу общественного транспорта Юрист Русяев: на постоянные задержки трамваев нужно жаловаться в Ространснадзор

На постоянные задержки трамваев необходимо жаловаться в Ространснадзор, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, эта федеральная служба является инстанцией для решения системных проблем, когда местные власти не принимают должных мер.

Первым адресатом жалобы на задержку трамваев должен стать сам перевозчик, то есть организация, непосредственно эксплуатирующая данный вид транспорта. У него обычно есть диспетчерская служба, горячая линия, официальный сайт или мобильное приложение для обратной связи. Если перевозчик не реагирует или дает формальные ответы, следующая инстанция — организатор регулярных перевозок. Для случаев, когда проблема носит системный характер и местные власти не предпринимают должных мер, существует Ространснадзор. Эта федеральная служба осуществляет государственный контроль на городском наземном электрическом транспорте, — пояснил Русяев.

Также он отметил, что параллельно можно задействовать Роспотребнадзор. По его словам, если рейсы фактически пропали, пассажиры вынуждены добираться альтернативными способами и несут дополнительные расходы, это основание для претензии по защите прав потребителей. Юрист подчеркнул, что для этого необходимо максимально конкретизировать ситуацию, указать город, номер маршрута, направление движения, а также зафиксировать, сколько времени не приезжал транспорт.

