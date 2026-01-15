Атака США на Венесуэлу
Иран закрыл «воздух» для полетов со стороны одного из государств

Al Hadath: Иран распорядился закрыть небо для полетов со стороны Ирака

Иран ввел ограничения на использование воздушного пространства в приграничных с Ираком районах. Согласно сообщению Al Hadath, речь идет о закрытии неба для судов, следующих со стороны соседнего государства.

Данные меры были введены после предварительного уведомления Багдада. Решение стало развитием предыдущих дипломатических шагов Тегерана, предпринятых накануне.

Сутки назад Тегеран обратился к Багдаду с просьбой не отправлять гражданские воздушные суда, вылеты которых планировались в исламскую республику, без предварительного согласования с Ираном, — указано в публикации.

Закрытие воздушного пространства над приграничными территориями существенно ужесточает режим полетов между двумя странами. Он требует дополнительной координации со стороны авиационных властей Ирака.

Ранее сообщалось, что США могут начать военную операцию в Иране в ближайшие 24 часа. По данным представителей израильских ведомств, американский президент Дональд Трамп принял соответствующее решение.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что Иран может противостоять возможным атакам со стороны США благодаря использованию российской системы противовоздушной обороны С-300. По его словам, данный ЗРК способен нанести заметный урон силам потенциального противника.

