США могут вторгнуться в Иран в ближайшие 24 часа

США могут начать военную операцию в Иране в ближайшие 24 часа, пишет Reuters со ссылкой на источники в структурах Евросоюза. По данным представителей израильских ведомств, американский президент Дональд Трамп принял соответствующее решение.

Два европейских чиновника заявили, что военное вмешательство США представляется вероятным, причем один из них сказал, что оно может произойти в течение следующих 24 часов, — отметил инсайдер.

По данным NBCNews, администрация главы Белого приступила к «эвакуации сотен военнослужащих» с базы Эль-Удейд. По словам источников, их убирают «подальше от угрозы» — на случай, если возможные действия Трампа против Ирана приведут к ответному удару.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Иран может противостоять возможным атакам со стороны США благодаря использованию российской системы противовоздушной обороны С-300. По его словам, данный ЗРК способен нанести заметный урон силам потенциального противника.

Три ключевые арабские монархии Персидского залива — Саудовская Аравия, Оман и Катар — до этого предупредили администрацию США о рисках, связанных с попыткой сменить власть в Иране. По их мнению, политика дестабилизации может вызвать потрясения на мировых нефтяных рынках и в конечном счете навредить экономике самих Соединенных Штатов.