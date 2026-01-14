Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 20:07

США могут вторгнуться в Иран в ближайшие 24 часа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

США могут начать военную операцию в Иране в ближайшие 24 часа, пишет Reuters со ссылкой на источники в структурах Евросоюза. По данным представителей израильских ведомств, американский президент Дональд Трамп принял соответствующее решение.

Два европейских чиновника заявили, что военное вмешательство США представляется вероятным, причем один из них сказал, что оно может произойти в течение следующих 24 часов, — отметил инсайдер.

По данным NBCNews, администрация главы Белого приступила к «эвакуации сотен военнослужащих» с базы Эль-Удейд. По словам источников, их убирают «подальше от угрозы» — на случай, если возможные действия Трампа против Ирана приведут к ответному удару.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Иран может противостоять возможным атакам со стороны США благодаря использованию российской системы противовоздушной обороны С-300. По его словам, данный ЗРК способен нанести заметный урон силам потенциального противника.

Три ключевые арабские монархии Персидского залива — Саудовская Аравия, Оман и Катар — до этого предупредили администрацию США о рисках, связанных с попыткой сменить власть в Иране. По их мнению, политика дестабилизации может вызвать потрясения на мировых нефтяных рынках и в конечном счете навредить экономике самих Соединенных Штатов.

США
Иран
операции
Дональд Трамп
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Средства ПВО сбили 39 дронов ВСУ над российскими регионами за семь часов
Задержан директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина
Кейт Миддлтон готовится к коронации своего супруга — принца Уильяма
Банковские карты попали под НДС: что это значит для россиян
«112»: тело футболиста Адамса нашли в Звенигороде
Зеленский заявил, что на Украине введут режим ЧС в энергетике
«Студенты его обожали»: каким был ректор Школы-студии МХАТ Золотовицкий
«Наделают полные штаны дерьма»: Медведев о будущем Гренландии
Суд вынес решение по «сладкому» делу одного из самых влиятельных блогеров
Редкий лесной кот забрел во двор к жителю Приамурья и попал на видео
Вэнс и Рубио начали встречу с главами МИД Дании и Гренландии
«Без романов на площадке»: кадры с съемок нового «Ледникового периода»
Тимошенко все? Уголовнице грозит новый срок — чем не угодила Западу
Власти ФРГ отреагировали на план Трампа по иранским пошлинам
«Прячет голову в песок»: Орбан жестко высказался о кредиторах Украины
Стало известно еще о двух жертвах роддома в Новокузнецке
Центральные районы европейского города погрузились во тьму
В США сравнили российский Су-35 с поставленными Западом истребителями ВСУ
Зеленский намекнул на расширение мобилизации на Украине
Фон дер Ляйен посчитала траты ЕС на Украину с начала кризиса
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.