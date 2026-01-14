Три страны выступили с предостережением для США WSJ: Саудовская Аравия, Оман и Катар предостерегли США от попытки влиять на Иран

Три ключевые арабские монархии Персидского залива — Саудовская Аравия, Оман и Катар — предупредили администрацию США о рисках, связанных с попыткой сменить власть в Иране, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников стран региона. По их словам, политика дестабилизации может вызвать потрясения на мировых нефтяных рынках и в конечном счете навредить экономике самих Соединенных Штатов.

Предостережение прозвучало на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. Он во вторник объявил о прекращении всех контактов с иранскими официальными лицами и пообещал «помощь» участникам протестов, намекнув, что она «в пути».

Саудовская Аравия, Оман и Катар заявляют Белому дому, что попытка свергнуть иранский режим может потрясти нефтяные рынки и в конечном счете навредить экономике США. Больше всего они опасаются последствий на своей территории, — говорится в сообщении издания.

Протесты в Иране, начавшиеся в конце декабря 2025 года из-за обвала национальной валюты, активизировались в январе и в ряде городов переросли в столкновения с полицией. Иранские власти, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, заявили 12 января, что ситуация взята под контроль.

Ранее Трамп публично обратился к американцам и гражданам союзных стран, которые в данный момент находятся в Иране. Он рекомендовал им срочно покинуть территорию государства.