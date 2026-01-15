Корабль NASA с российским космонавтом экстренно отстыковался от МКС Crew Dragon с Платоновым отстыковался от МКС для досрочного возвращения на Землю

Частный космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с международным экипажем на борту, включая российского космонавта Олега Платова, успешно отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю. Это произошло раньше запланированного срока из-за медицинского инцидента с одним из членов команды, передает NASA.

Отстыковка корабля миссии Crew-11 от модуля «Гармония» состоялась 14 января в 17:20 по времени восточного побережья США (01:20 мск 15 января). Спускаемая капсула должна приводниться в Атлантическом океане у побережья Флориды в этот же день.

На борту находятся четыре члена экипажа: россиянин Олег Платов, американцы Зена Кардман и Майкл Финк, а также японский астронавт Кимия Юи. Они прибыли на орбитальную станцию в августе 2025 года, и их экспедиция должна была завершиться в конце февраля.

Причиной досрочного завершения миссии стала необходимость медицинского наблюдения за одним из астронавтов на Земле. После благополучного приводнения и медицинского осмотра экипаж отправится в Хьюстон для прохождения послеполетной реабилитации и подробного разбора обстоятельств инцидента.

Состояние члена экипажа стабильное, он находится под наблюдением. Инцидент не связан с работой на станции, подготовкой к выходу в открытый космос или полученной травмой, — указано в сообщении.

Ранее директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов сообщил, что размещение Российской орбитальной станции на той же орбите, что и МКС, позволит задействовать уже существующее в космосе научное оборудование. По его словам, этот подход открывает прежде недоступные возможности и дает технологические преимущества.