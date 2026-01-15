Атака США на Венесуэлу
Таможенники в Белоруссии обнаружили необычного гостя в контейнере с авто

Таможенники в Белоруссии нашли енота в прибывшем из США контейнере с авто

Фото: Burkhard Sauskojus/imagebroker.com/Global Look Press
Сотрудники таможенной службы Белоруссии выявили необычный живой груз в одном из морских контейнеров, прибывших из Соединенных Штатов. Во время досмотра партии автомобилей на передней панели одного из них был обнаружен отдыхающий енот, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.

Инцидент произошел в Гродненской области при перегрузке транспортных средств. Незапланированный «пассажир», предположительно, забрался в контейнер на этапе его загрузки в США и проделал весь трансатлантический путь вместе с машинами.

Необычного пассажира обнаружили гродненские таможенники во время перегрузки легковых автомобилей, перемещавшихся в морском контейнере из США. На передней панели одного из транспортных средств отдыхал енот, — указано в сообщении.

Обнаружившие животное таможенники обеспечили ему безопасность и оперативно вызвали ветеринарных специалистов. После осмотра в пункте пропуска «Каменный Лог» енот был отправлен на карантин в Ошмянскую районную ветеринарную станцию для наблюдения. В таможенном ведомстве сообщили, что после завершения всех необходимых ветеринарных процедур животное планируется передать в естественную среду обитания — Налибокскую пущу либо в Гродненский зоопарк.

еноты
таможни
находки
Белоруссия
