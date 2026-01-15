Врач назвала неочевидную опасность кожаных перчаток

Стафилококковые бактерии могут размножаться внутри кожаных перчаток из-за тепла и влажности, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, использование данного материала в условиях низкой температуры также повышает риск возникновения аллергических реакций.

В процессе дубления кожи часто используются соли хрома, формальдегид и другие химические вещества. При нарушении кожного барьера, включая микротрещины и раздражение от холода, эти соединения могут вызывать покраснение, зуд, шелушение кожи тыльной стороны ладоней и пальцев. Внутренняя среда перчатки теплая и влажная. Это идеальные условия для бактерий, например стафилококков, которые могут усугублять акне на тыльной стороне ладоней или вызывать инфекции при попадании в микротравмы, — предупредила Тен.

Она подчеркнула, что в такой среде также существует вероятность развития грибковых инфекций, таких как кандидоз или дерматофитоз. По словам терапевта, при предрасположенности к грибковым заболеваниям ногтей или кожи стоп использование грязных перчаток может привести к самозаражению или передаче инфекции. Врач добавила, что грязь и мелкие частицы, скапливающиеся внутри перчаток, действуют как абразив и повреждают кожу при каждом надевании.

