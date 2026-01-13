Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 09:05

Врач дала совет, как правильно одеваться на крещенские купания

Врач Морозова: на крещенские купания нужно взять одежду на размеры больше

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На крещенские купания лучше взять с собой одежду на размеры больше, которую проще надеть на мокрое тело, чтобы согреться сразу после выхода из проруби, заявила NEWS.ru врач-педиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Юлия Морозова. По ее словам, неправильно подобранная обувь может привести к смертельной опасности на льду.

Правильная экипировка — 50% успеха во время крещенских купаний. Обувь — самая важная часть. Нужны нескользящие, легко снимаемые сапоги или термоноски, а также шлепанцы на толстой подошве. Резиновые тапки на льду смертельно опасны. Возьмите с собой комплект сухой теплой одежды. Лучше, чтобы она была на несколько размеров больше. Это позволит быстро надеть ее на мокрое тело. Лучше взять с собой головной убор, шарф и перчатки, — пояснила Морозова.

По ее словам, правильно подобранные аксессуары также играют существенную роль в сохранении тепла. Она добавила, что все вещи следует упаковывать так, чтобы сухое не контактировало с мокрым.

На крещенские купания лучше взять с собой правильно подобранные аксессуары. Подойдет большое махровое полотенце и простыня или халат, чтобы вытираться и переодеваться в укрытии. Возьмите коврик или небольшой складной стульчик, чтобы не стоять босыми ногами на снегу. Важно также иметь при себе непромокаемый пакет для мокрых вещей, — резюмировала Морозова.

Ранее врач Андрей Кондрахин заявил, что после выхода из проруби во время крещенских купаний следует сразу вытереться полотенцем и надеть сухую теплую одежду. По его словам, после этого нужно перейти в отапливаемое помещение.

врачи
советы
здоровье
крещение
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лыжницу и ее собаку унесло лавиной на высоте 2400 метров
В ФСБ сообщили о задержании подростка по делу о госизмене в Мариуполе
Поисковик оценила шансы найти пропавшую семью Усольцевых с приходом весны
Названа страна, в которую Усольцевы могли бежать через Монголию
В Конгрессе США решили защитить Гренландию от амбиций Трампа
Наступление ВС РФ в Донбассе 13 января: обстановка у Славянска, Краматорска
В России призвали запретить неоязыческие практики под видом православия
Пленный боец ВСУ раскрыл детали провальной пиар-акции в Красноармейске
Обнаружено еще одно важное предсказание Жириновского
«Чтобы никто не доставал»: Бабкина раскрыла, как провела новогодний отпуск
«Этого ли хотят британцы?»: в Европе забили тревогу из-за ракет для ВСУ
«Подрывает»: во Франции встревожены действиями Германии
Елки и украшения возглавили список возвратов на маркетплейсах
Вкусный рецепт для старого Нового года: баклажаны с тофу на сковороде
Десерт-мечта: чизкейк на вареной сгущенке — готов без выпечки, тает во рту
Садальский впервые вышел на связь после сложной операции
Мужчина сломал позвоночник после катания на тюбинге
Названы 13 худших смартфонов всех времен
Наследственное дело открыли в Москве после смерти Алентовой
В России могут улучшить поиск людей через МВД
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара
Общество

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.