Соседка рассказала подробности пожара в жилом доме в Пермском крае В Пермском крае из-за пьяной соседки сгорел многоквартирный дом

Виновницей пожара в поселке Шадейка Пермского края стала небрежность соседки, ведущей маргинальный образ жизни, сообщила Readovka.news одна из потерпевших. По ее словам, женщина не потушила сигарету.

Как сообщается, инцидент произошел в начале августа, когда к женщине приехала приятельница, и они устроили застолье. При этом непогашенная сигарета вызвала возгорание дивана.

В квартире вспыхнул пожар, а вскоре пламя перекинулось на крышу дома. Этот инцидент оставил без крыши над головой 22 семьи.

До этого в селе Богородск Пермского края школьник играл с петардами и спровоцировал крупный пожар на площади 750 квадратных метров. По данным МЧС, одна из петард залетела в ангар, в результате чего загорелась постройка с 180 тоннами сена.