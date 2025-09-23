Клаву Коку сняли на видео во время ужина с «другом» Super: Клаву Коку заметили на ужине с Димой Масленниковым

Певица Клава Кока и блогер Дима Масленников вновь оказались в центре внимания после совместного ужина в московском ресторане. Несмотря на то, что артисты уже несколько лет отрицают романтическую связь, их регулярные встречи продолжают будоражить поклонников, пишет Super.ru

Во время вечера музыканты непринужденно общались, однако сохраняли определенную дистанцию: каждый раз, когда Масленников пытался обнять спутницу, она аккуратно отстранялась. После завершения ужина пара покинула заведение вместе. По мнению авторов публикации, певица просто не хотела привлекать излишнее внимание окружающих.

Первые слухи о возможном романе знаменитостей появились еще в 2017 году, когда Клава Кока пригласила Масленникова на запись видео на свои песни «Я устала» и «Нет времени». Однако блогер все отрицал и заявлял, что они просто «дружат» и между ними нет «какой-то химии». В 2022 году Дмитрий был замечен в отношениях с начинающей певицей Машей Гоголь.

Ранее сообщалось, что бывший бойфренд Клавы Коки Александр Поверин признался, что не женился на артистке из-за финансового положения. По его словам, певица слишком много зарабатывает.