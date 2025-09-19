Риелтор раскрыл, как изменится рыночная стоимость ипотеки в 2026 году Риелтор Барсуков: стоимость ипотечного кредита может достигнуть 15% в 2026 году

Стоимость ипотечного кредита в среднем может достигнуть 15–16% в случае снижения ключевой ставки Центрального банка России до 12–13%, заявил «Ридусу» риелтор Константин Барсуков. Он отметил, что таким образом рынок недвижимости оживится, но не существенно.

Если ключевая ставка опустится до 12–13%, средняя стоимость ипотеки будет где-то в районе 15–16%. Рынок недвижимости оживится, но не так сильно, как хотелось бы. Центробанк РФ делает все, чтобы снижение ставки не сопровождалось ростом кредитования. Регулятор предъявляет к заемщикам достаточно строгие требования, что дает увеличение среднего спреда на 2%, — подчеркнул Барсуков.

Он также отметил, что в следующем году ЦБ РФ намерен ввести дополнительные ограничения на оформление ипотеки. По его словам, такая возможность станет доступна только тем россиянам, которые получают белую зарплату.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков рассказал, что в России обсуждают возможность снижения ставки по семейной ипотеке в зависимости от числа детей. В частности, при рождении первого ребенка показатель может упасть до 10%, а при рождении третьего — до 4%.