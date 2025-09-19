Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 14:35

Риелтор раскрыл, как изменится рыночная стоимость ипотеки в 2026 году

Риелтор Барсуков: стоимость ипотечного кредита может достигнуть 15% в 2026 году

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Стоимость ипотечного кредита в среднем может достигнуть 15–16% в случае снижения ключевой ставки Центрального банка России до 12–13%, заявил «Ридусу» риелтор Константин Барсуков. Он отметил, что таким образом рынок недвижимости оживится, но не существенно.

Если ключевая ставка опустится до 12–13%, средняя стоимость ипотеки будет где-то в районе 15–16%. Рынок недвижимости оживится, но не так сильно, как хотелось бы. Центробанк РФ делает все, чтобы снижение ставки не сопровождалось ростом кредитования. Регулятор предъявляет к заемщикам достаточно строгие требования, что дает увеличение среднего спреда на 2%, — подчеркнул Барсуков.

Он также отметил, что в следующем году ЦБ РФ намерен ввести дополнительные ограничения на оформление ипотеки. По его словам, такая возможность станет доступна только тем россиянам, которые получают белую зарплату.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков рассказал, что в России обсуждают возможность снижения ставки по семейной ипотеке в зависимости от числа детей. В частности, при рождении первого ребенка показатель может упасть до 10%, а при рождении третьего — до 4%.

риелторы
ипотека
недвижимоcть
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в 100 тыс. долларов
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Названа причина самоубийства гендиректора «Химпроминжиниринга»
Достопримечательности Белоруссии: путеводитель по главным местам страны
Раскрыто окончательное решение МОК по россиянам на зимней Олимпиаде
Синоптик спрогнозировал, какая погода будет держаться в октябре
Патиссоны для стройности: осенний суперфуд всего 19 ккал!
Политолог раскрыл, при каком условии Зеленский сбежит с Украины
На форуме «Земли России» обсудили эффективность использования земли
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.