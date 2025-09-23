Милонов раскритиковал совет сексолога не заниматься интимом после 23:00

Советы о вреде секса после 23:00 должны озвучивать исключительно люди с медицинским образованием, чтобы не вводить общество в заблуждение, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Так он прокомментировал высказывание сексолога Ольги Бурлаковой, которая отметила, что поздние интимные контакты могут мешать восстановлению организма. По его словам, не стоит прислушиваться к тем, кто оперирует сомнительными интернет-навыками.

Мы вновь и вновь сталкиваемся с тем, что общество наводнено какими-то самозванцами. Я не говорю про конкретного человека, а в целом про тех, кто называет себя людьми странных профессий. Сексологи и прочие коучи используют те знания, которые получили не в академических стенах, а в интернете. Они с псевдонаучным пафосом обращаются к людям, вводя их в заблуждение. Замечания, что нельзя заниматься сексом после 23:00 должны исходить как минимум от людей, имеющих некий мандат и полномочия от медицинского или академического сообщества, — высказался Милонов.

