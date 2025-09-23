Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 17:02

Для школьников на продленке могут ввести горячие ужины

В Думе предложили ввести горячие ужины для школьников на продленке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутаты фракции «Новые люди» предложили Минпросвещения ввести горячие ужины для детей, посещающих продленку в школах, сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение Ксении Горячевой, Сарданы Авксентьевой и Георгия Арапова. По их мнению, расходы на питание можно возложить на родителей, чтобы не увеличивать нагрузку на бюджет.

Считаем целесообразным обеспечить возможность получения горячего ужина для всех детей, посещающих группы продленного дня. При этом финансирование данного приема пищи может осуществляться за счет средств родителей, что сделает меру экономически обоснованной и не создаст чрезмерной нагрузки на бюджет, — говорится в документе.

Депутаты напомнили, что работающие до 17-18 часов продленки в школе для многих работающих родителей стали необходимой частью образовательного процесса. Но санитарные нормы не предусматривают ужина для детей, как правило, ограничиваясь полдником.

Ранее сообщалось, что российские девятиклассники стали чаще поступать в колледжи. Как заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в рамках пленарного заседания «Среднее профессиональное образование — локомотив экономики страны», в 2025 году в колледжи было подано на 850 тысяч заявлений больше, чем годом ранее.

школы
дети
Минпросвещения
школьники
депутаты
Госдума
