Евросоюз подозревает технологических гигантов в мошенничестве

Евросоюз начал проверку действий крупнейших технологических компаний по борьбе с интернет-мошенничеством, сообщает Financial Times со ссылкой на слова еврокомиссара по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенну Вирккунен. Под надзор попали американские Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), Apple и Microsoft, а также принадлежащая Booking Holdings европейская платформа Booking.com.

В интернете совершается все больше преступных действий. Нам необходимо убедиться, что онлайн-платформы действительно прилагают все усилия для выявления и предотвращения подобного незаконного контента, — заявила Вирккунен.

Как уточняет газета, ежегодные потери от онлайн-мошенничества в странах ЕС превышают €4 млрд (396 млрд рублей). Брюссель направил официальные запросы в адрес компаний на основании закона о цифровых услугах, чтобы оценить их подход к борьбе с поддельными приложениями и фальшивыми предложениями.

Ранее арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Майкрософт Рус» по заявлению о банкротстве. Представитель компании признал, что долги превысили 1,5 млрд рублей. Рассмотрение дела назначили на 17 марта, а временным управляющим назначили Александра Пономаренко методом случайного выбора из СРО.