Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 17:22

Евросоюз подозревает технологических гигантов в мошенничестве

ЕС проверит Apple, Meta, Microsoft и Booking.com из-за мошенничества

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз начал проверку действий крупнейших технологических компаний по борьбе с интернет-мошенничеством, сообщает Financial Times со ссылкой на слова еврокомиссара по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенну Вирккунен. Под надзор попали американские Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), Apple и Microsoft, а также принадлежащая Booking Holdings европейская платформа Booking.com.

В интернете совершается все больше преступных действий. Нам необходимо убедиться, что онлайн-платформы действительно прилагают все усилия для выявления и предотвращения подобного незаконного контента, — заявила Вирккунен.

Как уточняет газета, ежегодные потери от онлайн-мошенничества в странах ЕС превышают €4 млрд (396 млрд рублей). Брюссель направил официальные запросы в адрес компаний на основании закона о цифровых услугах, чтобы оценить их подход к борьбе с поддельными приложениями и фальшивыми предложениями.

Ранее арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Майкрософт Рус» по заявлению о банкротстве. Представитель компании признал, что долги превысили 1,5 млрд рублей. Рассмотрение дела назначили на 17 марта, а временным управляющим назначили Александра Пономаренко методом случайного выбора из СРО.

мошенники
компании
Евросоюз
проверки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Величайшая ложь»: Трамп раскритиковал климатические прогнозы
Веганский оливье — готовится за 20 минут, не уступает классике!
Стало известно, что сделал Овечкин после серьезной травмы
Богатейший человек Азии купил у России нефть на небывалую сумму
В Челябинске подростки выстрелили в сверстника из ракетницы
Суд принял суровое решение в отношении россиянки, бросившей дочь в Турции
Они вдохновляют Месси, Роналду и Бекхэма: самые красивые жены футболистов
Мясников назвал самую распространенную в мире инфекцию
Военэксперт ответил, чем грозит Украине дефицит топлива
Уникальная старинная окаменелость пропала со стены в Петербурге
HR-эксперт рассказал, зачем соискателю нужно сопроводительное письмо
Умер сценарист мультфильма «Трансформеры»
В Подольске погибли двое детей при пожаре в квартире
Трамп назвал мэра Лондона чудовищным из-за миграционного кризиса в Европе
«Человек под себя ходил»: пленный солдат ВСУ рассказал о пытках командиром
В ООН увидели луч света в соглашении Азербайджана и Армении
Парацетамол вызывает аутизм? Почему Трамп поднял панику, мнение врачей
Трамп высмеял ООН из-за эскалатора и телесуфлера
Садовод рассказала, какую ягоду можно посадить в ноябре
«Проявление сумасшествия»: кинокритик о запрете комедии Гайдая в Молдавии
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.