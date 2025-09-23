Сербия призналась в покупке оружия у недружественных России стран Глава МО Гашич: Сербия покупает оружие и технологии у США, ЕС, России и КНР

Сербия приобретает вооружение и оборонные технологии у различных стран, включая США, Европейский союз, Россию и Китай, сообщает пресс-служба Минобороны республики со ссылкой на главу ведомства Братислава Гашича. Он подчеркнул открытость страны к сотрудничеству как с Востоком, так и с Западом.

Он отметил, что Сербия в этом поле открыта для сотрудничества с Востоком и Западом и что вооружения и современные технологии приобретает у стран-членов ЕС, США, но и у РФ, КНР и многих других, — отметил руководитель.

Ранее в Белграде прошел военный парад «Сила единства», посвященный празднованию Дня сербского единства, свободы и национального флага. В мероприятии участвовало около 10 тыс. военнослужащих. В ходе торжественного шествия войска Сербии продемонстрировали примерно 2,5 тыс. единиц вооружения и техники.

До этого президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность Службе внешней разведки России за предупреждение о планируемых на 1 ноября акциях протеста, которые, по данным СВР, Евросоюз готовит по сценарию Майдана. Глава государства, находясь с визитом в Японии, заявил журналистам, что сербские спецслужбы установят контакт с российскими коллегами для обеспечения безопасности страны.