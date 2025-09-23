Стало известно, за что главу «Облкоммунэнерго» задержали в Екатеринбурге Владелец «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров был задержан в Екатеринбурге

Владелец компании «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров доставлен в Екатеринбург и задержан, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией. По данным собеседника агентства, ранее в Москве прошли обыски по местам жительства и офисам бенефициаров компании. Задержание Боброва связано с расследованием, проводимым по статье 91 УПК РФ.

В Москве проведены обыски по местам жительства и офисов бенефициаров АО «Облкоммунэнерго», АО «ОТСК». Одного из них, Алексея Боброва, правоохранители доставили в Екатеринбург, где он был задержан по ст. 91 УПК РФ. На этом же основании задержана и соратница энергетических олигархов Татьяна Черных, — заявил источник.

