23 сентября 2025 в 13:27

Стало известно, за что главу «Облкоммунэнерго» задержали в Екатеринбурге

Владелец «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров был задержан в Екатеринбурге

Алексей Бобров Алексей Бобров Фото: Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

Владелец компании «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров доставлен в Екатеринбург и задержан, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией. По данным собеседника агентства, ранее в Москве прошли обыски по местам жительства и офисам бенефициаров компании. Задержание Боброва связано с расследованием, проводимым по статье 91 УПК РФ.

В Москве проведены обыски по местам жительства и офисов бенефициаров АО «Облкоммунэнерго», АО «ОТСК». Одного из них, Алексея Боброва, правоохранители доставили в Екатеринбург, где он был задержан по ст. 91 УПК РФ. На этом же основании задержана и соратница энергетических олигархов Татьяна Черных, — заявил источник.

Ранее пресс-служба УФСБ по Ростовской области сообщила, что один из заместителей директора управления вневедомственной охраны Минтранса России задержан по делу о взятках. Следствие считает, что чиновник получал деньги от руководителей стрелковых команд Ростовской области и Северного Кавказа за «премии» и покровительство по службе.

Кроме того, Московский городской суд сообщил, что бывший руководитель ФГУП «Ремонтно-строительное управление» Эдуард Бабеев объявлен в международный розыск. Его обвиняют в хищении около 180 млн рублей при ремонте курортных объектов.

задержания
Екатеринбург
компании
энергетика
