23 сентября 2025 в 15:16

Мать председателя Совета судей оказалась миллиардером с люксовым отелем

Председатель Совета судей Момотов переписал имущество на мать перед назначением

Виктор Момотов Виктор Момотов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Председатель Совета судей России Виктор Момотов оформлял на 90-летнюю мать незаконно полученные активы, в том числе половину отеля Marton, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Генпрокуратуре. Перед этим женщине сменили фамилию, чтобы скрыть связь с судьей.

Момотов обеспечил смену фамилии своей матери с Момотовой на Ларянову. Под видом дарения 01.02.2010 номинально переоформил на нее 1/2 долю здания отеля «Marton Пашковский», — сказано в материалах Генпрокуратуры.

В документах отмечается, что Момотов переписал на мать отель Marton под видом дарения в 2010 году. Позднее на нее оформили земельный участок и два нежилых здания в Ростове-на-Дону.

По данным следствия, на полученном участке был реализован коммерческий проект — построена десятиэтажная гостиница «Marton Седова». Общая стоимость активов, которые планируется изъять в доход государства, оценивается в 9 млрд рублей.

Генпрокуратура РФ тем временем потребовала изъять у Момотова почти 100 объектов недвижимости. По данным следствия, он вел совместные дела с ОПГ «Покровские» и помог узаконить имущество через суд. Момотов также незаконно взыскал свыше 100 млн рублей из бюджета Краснодара и уклонился от уплаты налогов более чем на 500 млн рублей.

