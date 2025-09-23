Экономист раскрыл пользу от финансового паспорта

Введение финансового паспорта россиянина поможет некоторым людям снизить долговую нагрузку, заявил 360.ru экономист Андрей Бархота. По его словам, эта мера позволит гражданам лучше отслеживать свои расходы. При этом эксперт обратил внимание, что подобный паспорт будет работать только в комбинации с другими инструментами.

Финансовый паспорт способен решить часть проблем, но только в комбинации с другими инструментами, например с более жестким контролем кредитования и повышением финансовой грамотности, — уточнил Бархота.

Он добавил, что проблемы россиян с деньгами часто связаны с импульсивными тратами, чрезмерными расходами на текущие нужды и низкой финансовой грамотностью. По его мнению, некоторым гражданам не поможет ничего кроме жестких запретов и императивов.

Ранее сенатор Ольга Епифанова заявила, что в России необходимо ввести цифровой финансовый паспорт для каждого гражданина. По ее мнению, этот инструмент позволит видеть полную финансовую картину и предотвращать критические перерасходы, ограждая людей от долговой ямы.