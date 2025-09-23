В Совфеде предложили способ защиты россиян от долговой ямы

В России необходимо ввести цифровой финансовый паспорт для каждого гражданина, заявила «Газете.Ru» сенатор Ольга Епифанова. По ее мнению, этот инструмент позволит видеть полную финансовую картину и предотвращать критические перерасходы, ограждая людей от долговой ямы. Инициатива связана с прогнозами роста долговой нагрузки россиян в конце 2025 — начале 2026 года.

Настала пора задуматься о внедрении в РФ цифрового финансового паспорта — уникальной карты для каждого, которая будет показывать всю финансовую картину и сигнализировать, когда риск перерасхода денег близок к критическому. Это будет настоящим шагом вперед, — сказала Епифанова.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что замедление экономики России является плановой мерой для сдерживания инфляции. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, пояснив, что целью является сокращение потребительского спроса.

Также он заявил, что Минфин закладывает в бюджет на следующий год ключевую ставку на уровне 12–13%. Министр финансов охарактеризовал этот диапазон как промежуточный.

Кроме того, Силуанов заявил на Х Московском финансовом форуме, что приоритетом должна стать эффективность предприятий, а не поддержка нерезультативных компаний. Министр финансов подчеркнул, что бюджетные стимулы необходимо направлять реальным участникам экономического развития.