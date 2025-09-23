Следком возбудил дело из-за видео с матерью и сыном под наркотиками

В городе Энгельс Саратовской области следователи возбудили уголовное дело по факту неисполнения родительских обязанностей, сообщили в пресс-службе СУ СК региона. Это произошло после публикации в Сети видео, на котором, предположительно, местная жительница склоняла своего маленького сына употребить наркотики.

Следственным отделом по городу Энгельсу регионального следственного управления по результатам проверки размещенных в соцмедиа сведений возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) и склонения несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств (ст. 230 УК РФ), — сказано в сообщении.

Ранее в Рунете появилось видео, на котором запечатлены, как предполагается, мать в состоянии наркотического опьянения и ее малолетний сын. Последний, судя по внешнему виду и поведению, также находится под воздействием веществ.

