Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 17:43

Следком возбудил дело из-за видео с матерью и сыном под наркотиками

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Энгельс Саратовской области следователи возбудили уголовное дело по факту неисполнения родительских обязанностей, сообщили в пресс-службе СУ СК региона. Это произошло после публикации в Сети видео, на котором, предположительно, местная жительница склоняла своего маленького сына употребить наркотики.

Следственным отделом по городу Энгельсу регионального следственного управления по результатам проверки размещенных в соцмедиа сведений возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) и склонения несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств (ст. 230 УК РФ), — сказано в сообщении.

Ранее в Рунете появилось видео, на котором запечатлены, как предполагается, мать в состоянии наркотического опьянения и ее малолетний сын. Последний, судя по внешнему виду и поведению, также находится под воздействием веществ.

До этого сообщалось, что сотрудники ФТС и ФСБ России обнаружили в Петербурге в контейнере с партией бананов из Эквадора кокаин весом 1515 килограммов. Она прибыла на грузовом судне COOL EMERALD 29 августа.

Энгельс
уголовные дела
наркотики
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Челябинске подросток выстрелил в лицо сверстнику из ракетницы
«Величайшая ложь»: Трамп раскритиковал климатические прогнозы
Веганский оливье — готовится за 20 минут, не уступает классике!
Стало известно, что сделал Овечкин после серьезной травмы
Богатейший человек Азии купил у России нефть на небывалую сумму
В Челябинске подростки выстрелили в сверстника из ракетницы
Суд принял суровое решение в отношении россиянки, бросившей дочь в Турции
Они вдохновляют Месси, Роналду и Бекхэма: самые красивые жены футболистов
Мясников назвал самую распространенную в мире инфекцию
Военэксперт ответил, чем грозит Украине дефицит топлива
Уникальная старинная окаменелость пропала со стены в Петербурге
HR-эксперт рассказал, зачем соискателю нужно сопроводительное письмо
Умер сценарист мультфильма «Трансформеры»
В Подольске погибли двое детей при пожаре в квартире
Трамп назвал мэра Лондона чудовищным из-за миграционного кризиса в Европе
«Человек под себя ходил»: пленный солдат ВСУ рассказал о пытках командиром
В ООН увидели луч света в соглашении Азербайджана и Армении
Парацетамол вызывает аутизм? Почему Трамп поднял панику, мнение врачей
Трамп высмеял ООН из-за эскалатора и телесуфлера
Садовод рассказала, какую ягоду можно посадить в ноябре
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.