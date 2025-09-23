Полина Диброва через «Госуслуги» развеяла слухи о подарке от миллиардера Полина Диброва показала «Госуслуги» и сказала, что не получала в подарок особняк

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина опровергла слухи о получении в подарок роскошного особняка от миллиардера Романа Товстика. В программе ведущего Андрея Малахова она продемонстрировала данные с портала «Госуслуги». Они подтверждают, что в ее собственности находится только ипотечная квартира в Москве.

В настоящее время экс-супруга Дмитрия Диброва проживает в арендованном особняке, его ей предоставила подруга. Как отмечает Полина, расположение дома удобно для перемещения детей между родителями. Она живет там вместе с матерью. Вместе с этим Полина Диброва подчеркивает отсутствие каких-либо связей с Товстиком. Он, по ее словам, занят урегулированием отношений в собственной семье.

Ранее Полина Диброва выразила сочувствие Елене Товстик. Блогер заверила, что не имеет отношения к решению Романа Товстика о разводе с супругой, которое было принято несколько лет назад. Диброва пожелала Товстик выйти из своей реальности, найти силы адекватно оценить ситуацию и перестать винить себя или окружающих. Она также посоветовала ей собраться с силами и продолжить двигаться вперед.