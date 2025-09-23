Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 17:34

Полина Диброва через «Госуслуги» развеяла слухи о подарке от миллиардера

Полина Диброва показала «Госуслуги» и сказала, что не получала в подарок особняк

Полина Диброва Полина Диброва Фото: t.me/dibrovapolina*

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина опровергла слухи о получении в подарок роскошного особняка от миллиардера Романа Товстика. В программе ведущего Андрея Малахова она продемонстрировала данные с портала «Госуслуги». Они подтверждают, что в ее собственности находится только ипотечная квартира в Москве.

В настоящее время экс-супруга Дмитрия Диброва проживает в арендованном особняке, его ей предоставила подруга. Как отмечает Полина, расположение дома удобно для перемещения детей между родителями. Она живет там вместе с матерью. Вместе с этим Полина Диброва подчеркивает отсутствие каких-либо связей с Товстиком. Он, по ее словам, занят урегулированием отношений в собственной семье.

Ранее Полина Диброва выразила сочувствие Елене Товстик. Блогер заверила, что не имеет отношения к решению Романа Товстика о разводе с супругой, которое было принято несколько лет назад. Диброва пожелала Товстик выйти из своей реальности, найти силы адекватно оценить ситуацию и перестать винить себя или окружающих. Она также посоветовала ей собраться с силами и продолжить двигаться вперед.

шоу-бизнес
Полина Диброва
Дмитрий Дибров
Андрей Малахов
интервью
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Челябинске подросток выстрелил в лицо сверстнику из ракетницы
«Величайшая ложь»: Трамп раскритиковал климатические прогнозы
Веганский оливье — готовится за 20 минут, не уступает классике!
Стало известно, что сделал Овечкин после серьезной травмы
Богатейший человек Азии купил у России нефть на небывалую сумму
В Челябинске подростки выстрелили в сверстника из ракетницы
Суд принял суровое решение в отношении россиянки, бросившей дочь в Турции
Они вдохновляют Месси, Роналду и Бекхэма: самые красивые жены футболистов
Мясников назвал самую распространенную в мире инфекцию
Военэксперт ответил, чем грозит Украине дефицит топлива
Уникальная старинная окаменелость пропала со стены в Петербурге
HR-эксперт рассказал, зачем соискателю нужно сопроводительное письмо
Умер сценарист мультфильма «Трансформеры»
В Подольске погибли двое детей при пожаре в квартире
Трамп назвал мэра Лондона чудовищным из-за миграционного кризиса в Европе
«Человек под себя ходил»: пленный солдат ВСУ рассказал о пытках командиром
В ООН увидели луч света в соглашении Азербайджана и Армении
Парацетамол вызывает аутизм? Почему Трамп поднял панику, мнение врачей
Трамп высмеял ООН из-за эскалатора и телесуфлера
Садовод рассказала, какую ягоду можно посадить в ноябре
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.