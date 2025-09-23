Захарова подловила власти Молдавии на неуверенности в исходе выборов Захарова: правящие круги Молдавии не уверены в итогах выборов в парламент

Правительство Молдавии и его европейские партнеры стремятся сохранить контроль над властью, однако испытывают сомнения в успешности предстоящих парламентских выборов, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала недавние обвинения президента республики Майи Санду, что Россия якобы пытается повлиять на результаты выборов.

Неоднократно обращали внимание на то, что антироссийские высказывания официальных лиц Молдавии часто переходят не просто границы элементарной этики, но и здравого смысла, — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

По ее словам, причина текущего всплеска русофобии очевидна: правящие круги страны, поддерживаемые европейскими спонсорами, пытаются удержать власть на фоне растущего недовольства населения. Она подчеркнула, что за последние пять лет прозападное руководство довело экономику и социальную сферу до критического состояния, и антирейтинг властей достиг 60%.

При этом дипломат добавила, что народ Молдавии не видит угрозы со стороны России, которая всегда была и остается надежным партнером для страны. Захарова также указала на отсутствие продуманной социально-экономической политики у молдавских властей.

Ранее представитель МИД раскритиковала запрет в Молдавии фильма «Иван Васильевич меняет профессию». По мнению Захаровой, ситуация является примером «демократии по Санду».