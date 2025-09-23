Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 сентября 2025 в 17:46

«Проявление сумасшествия»: кинокритик о запрете комедии Гайдая в Молдавии

Кинокритик Шнейдеров назвал сумасшествием запрет комедии Гайдая в Молдавии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Запрет на показ советской комедии Леонида Гайдая »Иван Васильевич меняет профессию» в Молдавии является сумасшествием, заявил LIFE.ru кинокритик Давид Шнейдеров. Он отметил, что такими действиями власти страны не смогут стереть общий культурный код, сформированный советским кино.

Запретить Гайдая — это проявление сумасшествия. Потому что прокатное удостоверение должно быть ни жупелом, ни кнутом, а уведомительной историей, как это было в былые времена. Это идиотизм, который ни к чему хорошему не приведет, — высказался Шнейдеров.

По словам критика, культура, в частности кинематограф, должна объединять народы, а не разделять их. Он также добавил, что пытаться запретить что-то в стране с доступом в Сеть — это «дохлый номер».

Ранее трансляция советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию» была экстренно остановлена в Молдавии во время эфира. Причиной такого решения стало «милитаристское содержание» фильма.

кинокритики
фильмы
Молдавия
запреты
