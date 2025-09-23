Стало известно, какие цветы можно посадить в сугроб Садовод Самойлова: многолетник актилегию можно сажать даже в сугроб

Многолетнее растение под названием аквилегия можно высаживать даже в сугроб, рассказала NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, для этого семена нужно высадить в углубления на клумбе и присыпать снегом. Она отметила, что всходы появятся весной.

Аквилегию я сеяла в сугроб в январе! Сделала небольшое углубление в снегу на клумбе, закинула туда семена из пачки и закрыла снегом. Весной, уже забыв об этом, удивилась всходам, — поделилась эксперт.

По ее словам, под зиму нужно посеять культуры, у которых холод стимулирует успешный рост в дальнейшем. К ним относятся различные виды клематиса или морозника. Из более привычных культур — виола, астры, укроп, шпинат.

Для поздних посадок на грядке нужно сделать бороздки, высеять семена и закрыть почвой. Рекомендуется сделать их заранее: когда похолодает и земля «схватится», это будет непросто, — сообщила эксперт

Ранее сообщалось, что актилегия способна приживаться при резких похолоданиях. Ее морозостойкость достигает -50 градусов. Этот цветок способен прорастать при +1 градусе. Этот цветов растет на бедных почвах, не требует полива и подкормок.