Выдержит внезапные морозы и ледяной дождь: посадка проста — бросьте семена

Аквилегия (водосбор) — многолетник, который гарантированно приживается даже при резких осенних похолоданиях и перепадах температур благодаря феноменальной морозостойкости (до -50 °C) и способности прорастать при +1 °C.

Его семена и корневища выдержат внезапные морозы, оттепель и даже ледяной дождь, так как природные механизмы защиты позволяют растению впадать в анабиоз до наступления стабильного тепла. Посадка предельно проста — бросьте семена на клумбу в конце октября, присыпьте тонким слоем песка и прижмите доской.

Уже весной аквилегия дружно взойдет, а к июню распустит изящные «колокольчики» всех оттенков радуги с диковинными шпорцами. Она растет на бедных почвах, в тени и на солнце, не требует полива и подкормок, а ее ажурная листва декоративна до глубокой осени.

Ранее был назван цветок, который способен прогнать кротов и мышей с участка.