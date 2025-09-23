Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 сентября 2025 в 12:49

Судью Верховного суда заподозрили в связях с преступной группой

Верховного судью Момотова подозревают в сотрудничестве с преступной группой

Виктор Момотов Виктор Момотов Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Судья Верховного суда и председатель Совета судей Виктор Момотов вступил во взаимодействие с участниками преступной группировки «Покровские» ради собственной выгоды, сообщил источник ТАСС. По словам собеседника агентства, он использовал высокий статус для развития и приумножения гостиничного бизнеса.

Приобретенный статус судьи высшего судебного органа страны Момотов В. В. решил использовать для развития и приумножения собственного гостиничного бизнеса. В этой связи он вступил во взаимодействие с организаторами преступной группировки «Покровские» Коровайко А. В. и Чебановым А. О.говорится в сообщении.

Ранее Московский городской суд сообщил, что бывший руководитель ФГУП «Ремонтно-строительное управление» Эдуард Бабеев объявлен в международный розыск. Его обвиняют в хищении около 180 млн рублей при ремонте курортных объектов. По данным суда, экс-чиновник скрывается за границей. Адвокаты Бабеева подали апелляцию на решение о продлении срока заочного ареста, дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

