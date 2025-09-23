Россия предупредила о рисках столкновения с НАТО из-за одного инцидента Барбин: инцидент над Данией является попыткой втянуть Россию в конфликт с НАТО

Инцидент в небе над аэропортом Копенгагена указывает на попытку втянуть страны НАТО и Россию в прямой конфликт, сообщил посол России в Дании Владимир Барбин в Telegram-канале диппредставительства. По его словам, такие действия недопустимы и создают угрозу стабильности в Европе. Россия при этом не заинтересована в эскалации напряженности и отвергает обвинения в свой адрес.

За инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается очевидное стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией. Потворствовать этому недопустимо, — высказался дипломат.

Ранее представитель аэропорта Копенгагена сообщил, что воздушная гавань временно закрыта из-за обнаружения якобы неопознанных беспилотников. Причины появления дронов и их принадлежность пока выясняются. Дополнительную информацию в аэропорту давать отказались из-за продолжающегося расследования.

Кроме того, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что беспилотники, из-за которых была временно приостановлена работа аэропорта Копенгагена, представляют собой самую серьезную атаку на критически важную инфраструктуру страны. Она подчеркнула, что власти не исключают никаких версий относительно того, кто мог стоять за инцидентом.