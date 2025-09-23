Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 сентября 2025 в 18:01

Военэксперт ответил, чем грозит Украине дефицит топлива

Военэксперт Литовкин: при дефиците топлива ВСУ останутся без боеприпасов и людей

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Дефицит топлива на Украине может парализовать снабжение ВСУ боеприпасами, техникой и живой силой, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, нехватка горючего напрямую скажется на возможности украинской армии вести активные боевые действия.

Когда будет дефицит топлива на Украине, это, безусловно, повлияет на ведение боевых действий, потому что армия не сможет получать людские резервы, боеприпасы, боевую технику и продовольствие. Насколько там сложится дефицит — это большой вопрос, потому что Украина получает дизельное топливо, бензин и керосин из Европы. Достаточно ли будет этих поставок? Я не знаю, какова потребность украинской армии и какое количество топлива ей поставляют. Поэтому это вопрос открытый, — пояснил Литовкин.

Он отметил, что сложность ситуации усугубляется политической позицией властей Украины. По мнению военэксперта, украинский лидер Владимир Зеленский не пойдет на прекращение конфликта даже в условиях острого кризиса, поскольку является заложником обстоятельств.

Зеленский не подпишет мирное соглашение при серьезном дефиците топлива. Он — заложник боевых действий. Если огонь остановится — Зеленского убьют или выгонят из Украины. Поэтому он будет до последнего сражаться и вести бои до последнего украинца, тем более что он — кукла, которую дергают за веревочки Великобритания, Франция, Германия и Польша. Он не откажется от ведения боевых действий ни в коем случае, — резюмировал Литовкин.

Ранее председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий заявил, что в начале 2025 года суточная добыча газа снизилась примерно на 42% якобы на фоне атак российской армии. По его словам, в летние месяцы нефтепереработка была полностью разрушена. Он уточнил, что часть пострадавших объектов удалось восстановить, однако украинская сторона готовится к возможным новым атакам перед отопительным сезоном. Минобороны России эту информацию не комментировало.

