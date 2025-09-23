Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025

Рубио рассказал, на что должна пойти Украина для разрешения конфликта

Рубио: Украине нужно согласиться на договоренности по урегулированию

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украине нужно согласиться на договоренности по урегулированию конфликта, заявил в интервью телеканалу NBC госсекретарь США Марко Рубио. Он подчеркнул, что разрешение этого кризиса является приоритетом для американского лидера Дональда Трампа.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский отметил, что Киев не приемлет безусловного прекращения огня по «корейскому сценарию». Он добавил, что стране требуются гарантии безопасности от западных стран как условие завершения конфликта.

В свою очередь депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Зеленский потерял легитимность, подписывать с ним документы нет смысла. Он подчеркнул, что руководство России само решит, когда заканчивать боевые действия и закреплять это на бумаге. Парламентарий также указал, что власти Киева не собираются умирать за Украину.

До этого немецкий журналист Патрик Бааб выразил мнение, что официальную киевскую власть ждет катастрофа в случае завершения СВО. Он считает, что окончание конфликта поставит под угрозу как политический режим на Украине в целом, так и жизнь Зеленского в частности.

