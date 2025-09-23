Мия Бойка лишилась драгоценностей на 7 млн рублей в Турции Мия Бойка сообщила о краже драгоценностей на 7 млн рублей в Турции

Значительную часть драгоценностей певицы Мии Бойки похитили из номера в турецком отеле, сообщил Telegram-канал «112». Общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, достигает 7 млн рублей — неизвестный злоумышленник выкрал бриллиантовый крест, золотые серьги и кольца.

Инцидент произошел, когда артистка отсутствовала в номере, говорится в сообщении. Неизвестный злоумышленник проник в помещение и похитил спрятанные в бархатном мешочке украшения. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее правоохранительные органы сообщили о хищении золотой цепочки с крестиком у заснувшего пассажира такси в Санкт-Петербурге. По данным следствия, кражу совершил 33-летний водитель. Стоимость украшения превышает полмиллиона рублей. Водитель выполнил ночной заказ клиента, который был в состоянии алкогольного опьянения. Когда пассажир заснул в салоне автомобиля, злоумышленник снял с его шеи ювелирное изделие.

Кроме того, прокуратура Иркутской области сообщила о вынесении приговора бывшему сотруднику якутского золотодобывающего предприятия. Вместе с сообщником он был признан виновным в хищении более 128 килограммов самородков в течение трех месяцев, вынося драгоценный металл с территории месторождения под одеждой.