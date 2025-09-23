Индийский бизнес утроил присутствие в России за четыре года

В России более чем в три раза возросло количество компаний с индийскими учредителями — с 312 в конце 2021 года до 1030 к сентябрю 2025 года, сообщает РИА Новости. При этом доля индийского бизнеса среди всех организаций с иностранным участием увеличилась с 1,1% до 1,6%.

Как рассказал журналистам эксперт Сергей Поляков, активность индийских предпринимателей связана с уходом западных компаний, освободивших ниши в торговле и производстве. Дополнительными стимулами стали стратегическое партнерство между Москвой и Дели, развитие расчетов в рупиях через российские банки, а также региональные льготы для инвесторов. Хотя специальных программ для индийского капитала нет, общая политика ориентирована на сотрудничество с дружественными странами.

Наиболее активны индийские компании в торговле — это поставки продуктов, фармацевтики, текстиля, и IT-секторе. Перспективными областями называют агропром и переработку. Эксперт прогнозирует дальнейший рост числа индийских компаний двузначными темпами: к 2030 году их количество может удвоиться, а доля на рынке — значительно вырасти. Это укрепит экономические связи и расширит присутствие индийских брендов в России.

Ранее сообщалось, что Индия в июле увеличила поставки мяса в Россию в 33 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем поставок составил $21,2 млн (1,76 млрд руб.) против $640 тыс. (53,1 млн руб.) годом ранее.