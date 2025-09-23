«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 11:08

Индийский бизнес утроил присутствие в России за четыре года

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России более чем в три раза возросло количество компаний с индийскими учредителями — с 312 в конце 2021 года до 1030 к сентябрю 2025 года, сообщает РИА Новости. При этом доля индийского бизнеса среди всех организаций с иностранным участием увеличилась с 1,1% до 1,6%.

Как рассказал журналистам эксперт Сергей Поляков, активность индийских предпринимателей связана с уходом западных компаний, освободивших ниши в торговле и производстве. Дополнительными стимулами стали стратегическое партнерство между Москвой и Дели, развитие расчетов в рупиях через российские банки, а также региональные льготы для инвесторов. Хотя специальных программ для индийского капитала нет, общая политика ориентирована на сотрудничество с дружественными странами.

Наиболее активны индийские компании в торговле — это поставки продуктов, фармацевтики, текстиля, и IT-секторе. Перспективными областями называют агропром и переработку. Эксперт прогнозирует дальнейший рост числа индийских компаний двузначными темпами: к 2030 году их количество может удвоиться, а доля на рынке — значительно вырасти. Это укрепит экономические связи и расширит присутствие индийских брендов в России.

Ранее сообщалось, что Индия в июле увеличила поставки мяса в Россию в 33 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем поставок составил $21,2 млн (1,76 млрд руб.) против $640 тыс. (53,1 млн руб.) годом ранее.

Индия
Россия
экономика
бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Член родительского комитета объяснил, зачем детям нужно домашнее задание
Семья Хеслина приняла жесткое решение после смерти артиста в ресторане
Павильон с автозапчастями повис на краю обрыва в Красноярске
Запечённый лаваш с фаршем и овощами: станет частым гостем на вашем столе
Наступление ВС России на Харьков 23 сентября: «огненный ад» ВСУ, Купянск
Как средние компании выдерживают конкуренцию с федеральными сетями
«Одноклассники» узнали, какие хобби наиболее популярны у россиян
«Друг семьи» оказался растлителем: мать нашла переписку дочери с мужчиной
Булыкин раскрыл, кто выиграет «Золотой мяч» в следующем году
Названы витамины и минералы, без которых кальций плохо усваивается
Дипломаты подтвердили тревожные новости о россиянах в Турции
Сын Краско раскрыл, кому достанется в наследство дача в Грузино
Бренд лимузинов для Путина взялся за премиальные конфеты и мороженое
«Мошенников нужно забыть»: в России призвал запретить сериал о Блиновской
В Дании оценили угрозу от появившихся под Копенгагеном дронов
Погода в Москве во вторник, 23 сентября: когда температура упадет до нуля?
Турция готовит США одно предложение по Boeing и Lockheed Martin
Стало известно о состоянии пострадавших после атаки на поселок Форос
В АвтоВАЗе ответили на фейки о Lada Aura
Афганский подросток зайцем добрался в Индию на самолете
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.