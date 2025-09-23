Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 12:27

«Не надо надеяться»: политолог о возможной потере Украиной союзников

Политолог Перенджиев назвал враньем слухи о потере Украиной союзников

ВСУ ВСУ Фото: Социальные сети

Слухи о потере Украиной западных союзников являются враньем, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, сообщения об истощении военных запасов ВСУ не соответствуют действительности и являются элементом информационной войны.

Можно ли верить слухам о потере Украиной западных союзников? Нам все время рассказывают об истощении, что ВСУ не хватает вооружений, военной техники. Извините, но это бодяга. Давайте посмотрим реально: истощения с беспилотниками мы не наблюдаем, ежедневно идут удары по нашим городам. Безэкипажные катера атакуют Черноморское побережье, Крым. ВСУ бьют по мирным жителям. Если бы у них было истощение, они берегли бы свои снаряды для того, чтобы на поле боя их использовать. Так где истощение? Где остановка помощи, о которой все время говорят? Этим заявлениям нельзя верить, это вранье, — пояснил Перенджиев.

Он подчеркнул, что Запад продолжает оказывать Киеву всестороннюю поддержку, в том числе и в кадровом вопросе, направляя своих военных специалистов и наемников. По его мнению, цель распространяемых о ВСУ слухов — ввести в заблуждение российское общество и создать ложные ожидания скорого прекращения конфликта.

Единственное, в чем проблема в рядах ВСУ, это с личным составом, кадровым наполнением. Кстати, и здесь всячески Запад помогает как военнослужащими из своих стран, так и наемниками. Сколько уничтожается военно-промышленных предприятий, но какого-то значительного ослабления у ВСУ мы не замечаем. Не надо надеяться. Это делается для того, чтобы обмануть наше общественное мнение, вызвать какую-то надежду, что скоро перестанут поставлять вооружение и мы, как говорится, заживем, — резюмировал Перенджиев.

Ранее появилась информация, что Украина рискует потерять поддержку ряда европейских союзников на фоне сокращения помощи от США. Проблемы для Киева усугубляются рекордным бюджетным дефицитом, который оценивается в $43,9 млрд (3,7 трлн рублей) на 2024 год.

ВСУ
Украина
Запад
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
