«Бунтом пока не пахнет»: в МИД РФ оценили реакцию украинцев на ТЦК

«Бунтом пока не пахнет»: в МИД РФ оценили реакцию украинцев на ТЦК Мирошник: штурм ТЦК в Калуше не пахнет массовым бунтом украинцев

Массового бунта на Украине, связанного с работой ТЦК, пока не намечается, написал в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД России Родин Мирошник. Так он прокомментировал инцидент в городе Калуш Ивано-Франковской области, где военные напали на охрану и сбежали.

Массовым бунтом пока не пахнет, но когда собирается группа отчаянных, они бегут. Хоть кто-то проявляет инстинкты отличные от стадного, — написал Мирошник.

Ранее сообщалось, что жители Украины, которые были мобилизованы против воли, начали писать в созданный российскими волонтерами чат-бот прямо из ТЦК. Данный чат-бот был создан для помощи украинцам, которых насильно мобилизовали сотрудники ТЦК, а также для добровольной сдачи в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины. По словам волонтеров, благодаря ему оружие сложили уже десятки солдат.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский рассказал, что украинские военкоматы начали применять систему финансового стимулирования для сотрудников, занимающихся принудительной мобилизацией граждан. По его словам, сумма вознаграждения составляет $200 (17 тыс. рублей) за каждого доставленного в военкомат молодого человека.