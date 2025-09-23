Свекры раздели невесту и сожгли ее после смерти жениха

Свекры раздели невесту и сожгли ее после смерти жениха В Индии родственники жениха сожгли невесту после смерти мужчины

Жительницу Индии Гиту Сутрадхар нашли мертвой на железнодорожных путях в окрестностях города Агартала в штате Трипура после смерти ее жениха Прасенджита Сутрадхар, сообщает Tripura Info. 32-летняя женщина была обнажена, а ее тело обуглено. Родители Сутрадхар обвинили свекров в расправе над невестой.

В результате ужасного инцидента родственники покойного мужа сожгли невесту в течение четырех дней после смерти мужа в результате несчастного случая, — говорится в публикации.

По данным источника, Сутрадхар работал на буровой площадке, где он погиб в результате несчастного случая. Мужчине на голову упала тяжелая труба. Предполагается, что после этого семья Прасенджита решила сжечь Гиту. Расправившись с невестой, они выбросили ее тело на железную дорогу в 500 метрах от дома. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пожилая жительница Сиэтла Рупиндер Пандер стала жертвой мошенников, которые заманили ее в Индию и сожгли. Злоумышленник представился выходцем из азиатской страны, проживающим в Великобритании.