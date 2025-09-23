Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 12:26

В Роспотребнадзоре перечислили лучшие продукты для молодости кожи

Роспотребнадзор: для здоровья кожи нужно чаще употреблять морепродукты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для сохранения молодости и здоровья кожи следует добавить в рацион морепродукты, жирную рыбу, зеленые и оранжевые овощи, а также орехи, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на Роспотребнадзор. В ведомстве также посоветовали употреблять растительные масла.

Среди оранжевых овощей эксперты выделили морковь, тыкву и батат — источники витамина А. Они улучшают цвет лица. А среди зеленых овощей наиболее полезны шпинат и брокколи, богатые антиоксидантами. Эти продукты, в свою очередь, защищают кожу от преждевременного старения.

Миндаль, грецкие орехи и фундук за счет витамина E помогают сохранять баланс влаги и жира в коже. Оливковое и кокосовое масла благодаря витаминам A, D, E делают лицо и тело гладкими и упругими. Лосось, сельдь, скумбрия содержат омега-3 жирные кислоты, увлажняющие кожу. А устрицы и мидии богаты цинком, участвующим в выработке коллагена, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее инфекционист Вера Сережина заявила, что акне на лице может возникнуть из-за бактерий на смартфонах. По ее словам, телефон и все его части нужно регулярно очищать.

продукты
рацион
здоровье
красота
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Чуть дальше от медалей»: на Западе раскритиковали выступление Петросян
Пограничный корабль ФСБ зашел в порт Баку
Опубликовано видео матери и малолетнего сына под воздействием наркотиков
«Самое позднее в истории»: москвичей предупредили о предстоящей погоде
Путин выбрал кандидата на пост замглавы Счетной палаты
Жители Новосибирской области отказались пускать детей в ветхую школу
«Я стою на улице»: Макрона задержала полиция в Нью-Йорке. Что известно?
Еще пять европейских стран признали Палестину
Военкор объяснил важность освобождения Переездного в ДНР
Сати Казанова показала редкие фото дочери
«История не случайная»: в Госдуме объяснили «задержание» Макрона в США
Рой дронов над Москвой, чип БПЛА в голове: как ВСУ атакуют РФ 23 сентября
Генерал ответил, с какой территории ВСУ массово обстреливают Белгородчину
Врач предупредила, чем грозит резкое похолодание в сентябре
Появились кадры освобождения ВС России села в ДНР
«Аборты сократили до нуля»: губернатор Филимонов о льготах семьям и ЖКХ
50 раз ударил головой б руль: бывший муж чуть не убил многодетную мать
Раскрыта тактика успешного освобождения Переездного
Стало известно, за что главу «Облкоммунэнерго» задержали в Екатеринбурге
Магнитные бури сегодня, 23 сентября: что завтра, головная боль, слабость
Дальше
Самое популярное
Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски
Семья и жизнь

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.