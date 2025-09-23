В Роспотребнадзоре перечислили лучшие продукты для молодости кожи Роспотребнадзор: для здоровья кожи нужно чаще употреблять морепродукты

Для сохранения молодости и здоровья кожи следует добавить в рацион морепродукты, жирную рыбу, зеленые и оранжевые овощи, а также орехи, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на Роспотребнадзор. В ведомстве также посоветовали употреблять растительные масла.

Среди оранжевых овощей эксперты выделили морковь, тыкву и батат — источники витамина А. Они улучшают цвет лица. А среди зеленых овощей наиболее полезны шпинат и брокколи, богатые антиоксидантами. Эти продукты, в свою очередь, защищают кожу от преждевременного старения.

Миндаль, грецкие орехи и фундук за счет витамина E помогают сохранять баланс влаги и жира в коже. Оливковое и кокосовое масла благодаря витаминам A, D, E делают лицо и тело гладкими и упругими. Лосось, сельдь, скумбрия содержат омега-3 жирные кислоты, увлажняющие кожу. А устрицы и мидии богаты цинком, участвующим в выработке коллагена, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее инфекционист Вера Сережина заявила, что акне на лице может возникнуть из-за бактерий на смартфонах. По ее словам, телефон и все его части нужно регулярно очищать.