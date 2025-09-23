В России могут ужесточить условия соцстрахования для мигрантов

В Минздраве России предложили повысить минимальный страховой стаж для иностранцев для получения ими медицинской помощи по полису ОМС, пишет Readovka.news. Соответствующий законопроект можно найти на портале нормативных правовых актов.

Поправки хотят внести в закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ». Их планируется учесть при подготовке бюджета федерального фонда обязательного страхования на 2026 год и на плановый период 2027–2028 годов.

Согласно законопроекту, со следующего года для трудящихся мигрантов увеличат требуемый страховой стаж для получения помощи по ОМС с трех до пяти лет. Исключение составят высококвалифицированные специалисты. Уточняется, что эти сведения будет передавать Социальный фонд.

