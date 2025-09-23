Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 12:10

Назван фактор, который положит конец «зарплатной гонке» в России

В России может завершиться рост зарплат из-за увеличения издержек компаний

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Наблюдавшийся в последние годы активный рост зарплат в российских компаниях может скоро завершиться, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Regroup. Увеличение издержек бизнеса и рост доли фонда оплаты труда (ФОТ) в структуре выручки компаний подталкивают работодателей к прекращению «зарплатной гонки».

С начала 2025 года номинальные зарплаты сотрудников отечественных компаний выросли в среднем на 8,9-9%. Этот показатель ниже темпов роста, зафиксированных за аналогичный период 2024 года, что свидетельствует о замедлении динамики. Эксперты отмечают, что многие работодатели все чаще размышляют о завершении конкуренции за кадры за счет повышения окладов, поскольку значительная часть компаний больше не в состоянии поддерживать прежние темпы роста.

Аналитики подчеркивают, что продолжение «зарплатной гонки» становится нерентабельным для бизнеса. В условиях ухудшения экономической ситуации в стране, для многих фирм увеличивать зарплаты сотрудников прежними темпами становится невыгодной стратегией.

В 2025 году многие российские компании столкнулись с существенным замедлением роста выручки, а у некоторых основные финансовые показатели даже снизились. В связи с этим, в Regroup резюмировали, что ожидать стремительного роста ежемесячных окладов в ближайшем будущем вряд ли стоит.

Ранее в Госдуме призвали правительство не ограничивать доходы курьеров. Лидер СРЗП Сергей Миронов предложил кабмину сосредоточиться на повышении заработных плат бюджетников.

работодатели
компании
зарплаты
гонки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Самое позднее в истории»: москвичей предупредили о предстоящей погоде
Путин выбрал кандидата на пост замглавы Счетной палаты
Жители Новосибирской области отказались пускать детей в ветхую школу
«Я стою на улице»: Макрона задержала полиция в Нью-Йорке. Что известно?
Еще пять европейских стран признали Палестину
Военкор объяснил важность освобождения Переездного в ДНР
Сати Казанова показала редкие фото дочери
«История не случайная»: в Госдуме объяснили «задержание» Макрона в США
Рой дронов над Москвой, чип БПЛА в голове: как ВСУ атакуют РФ 23 сентября
Генерал ответил, с какой территории ВСУ массово обстреливают Белгородчину
Врач предупредила, чем грозит резкое похолодание в сентябре
Появились кадры освобождения ВС России села в ДНР
«Аборты сократили до нуля»: губернатор Филимонов о льготах семьям и ЖКХ
50 раз ударил головой об руль: бывший муж чуть не убил многодетную мать
Раскрыта тактика успешного освобождения Переездного
Стало известно, за что главу «Облкоммунэнерго» задержали в Екатеринбурге
Магнитные бури сегодня, 23 сентября: что завтра, головная боль, слабость
Объем утекших данных россиян вырос в четыре раза за год
В Кремле назвали ситуацию в ЛНР непростой
В Кремле назвали развитие новых регионов приоритетом для Путина
Дальше
Самое популярное
Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски
Семья и жизнь

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.