Назван фактор, который положит конец «зарплатной гонке» в России В России может завершиться рост зарплат из-за увеличения издержек компаний

Наблюдавшийся в последние годы активный рост зарплат в российских компаниях может скоро завершиться, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Regroup. Увеличение издержек бизнеса и рост доли фонда оплаты труда (ФОТ) в структуре выручки компаний подталкивают работодателей к прекращению «зарплатной гонки».

С начала 2025 года номинальные зарплаты сотрудников отечественных компаний выросли в среднем на 8,9-9%. Этот показатель ниже темпов роста, зафиксированных за аналогичный период 2024 года, что свидетельствует о замедлении динамики. Эксперты отмечают, что многие работодатели все чаще размышляют о завершении конкуренции за кадры за счет повышения окладов, поскольку значительная часть компаний больше не в состоянии поддерживать прежние темпы роста.

Аналитики подчеркивают, что продолжение «зарплатной гонки» становится нерентабельным для бизнеса. В условиях ухудшения экономической ситуации в стране, для многих фирм увеличивать зарплаты сотрудников прежними темпами становится невыгодной стратегией.

В 2025 году многие российские компании столкнулись с существенным замедлением роста выручки, а у некоторых основные финансовые показатели даже снизились. В связи с этим, в Regroup резюмировали, что ожидать стремительного роста ежемесячных окладов в ближайшем будущем вряд ли стоит.

Ранее в Госдуме призвали правительство не ограничивать доходы курьеров. Лидер СРЗП Сергей Миронов предложил кабмину сосредоточиться на повышении заработных плат бюджетников.