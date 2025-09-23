«Результат будет нулевым»: генерал о целях Зеленского при атаке на Москву Генерал Липовой: Зеленский провоцирует Россию на ответ перед встречей с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей с главой Белого дома Дональдом Трампом пытался спровоцировать Москву на ответные действия из-за массированного налета дронов, выразил мнение в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, политика украинских властей основана на фейках и провокациях.

В последнее время политика киевского режима основана на всевозможного рода фейках и провокациях. Накануне встречи Зеленского с Трампом он попытался вызвать ответную реакцию РФ на налеты дронов не только на приграничные регионы, но и на объекты в Москве. Поэтому вчера мы наблюдали активность в виде беспилотников, которые были нейтрализованы при подлете к столице. Эта провокация не удалась, — пояснил Липовой.

Он отметил, что Вооруженные силы России продолжают планомерно выполнять свои задачи, уничтожая военную инфраструктуру Украины. По мнению генерала, у Зеленского не осталось весомых аргументов для переговоров с американской стороной.

Россия как работала, так и работает, планомерно уничтожая всю военную инфраструктуру Киева. У Зеленского, по большому счету, при встрече с Трампом уже нет козырей в рукаве, потому что он рассчитывал в очередной раз разжалобить главу Белого дома и выклянчить у него деньги, вооружение и боеприпасы. Но этого не случилось. По всей видимости, результат встречи будет нулевым, — резюмировал Липовой.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп 23 сентября проведет серию двусторонних встреч на полях Генеральной Ассамблеи ООН. По ее словам, речь, в том числе идет о Зеленском. В тот же день американский лидер примет участие в многосторонней встрече, в которой будут задействованы представители Катара, Саудовской Аравии, Индонезии, Турции, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании.