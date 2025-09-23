В Киргизии подняли вопрос отказа от русского языка

Киргизия будет и дальше использовать русский язык в качестве официального, заявил в кулуарах второго Российско-киргизского образовательного форума в Бишкеке вице-премьер-министр республики Эдиль Байсалов, чьи слова приводит ТАСС. Кроме того, государство сохранит единое образовательное пространство с Россией. Вице-премьер подчеркнул, что в этом нет никаких сомнений.

Ни у кого нет сомнений в том, что мы должны сохранить наше единое образовательное пространство [с Россией]. У нас русский язык является официальным языком, — сказал Байсалов.

Он добавил, что сегодня русский язык является мостом и источником знаний для Киргизии. По словам Байсалова, практически все жители республики владеют им «достаточно бегло».

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о переименовании города Джалал-Абад в Манас. Бывший премьер-министр Киргизии Феликс Кулов в свою очередь предложил сделать город административной столицей страны и перенести туда парламент. Кроме того, по его мнению, в Джалал-Абаде можно разместить некоторые государственные органы и крупные госкомпании.