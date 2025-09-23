Европа активно готовится к тому, чтобы оккупировать Молдавию, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. Там отметили, что не исключено даже введение войск на территорию республики.

По поступающей в СВР информации, брюссельские евробюрократы полны решимости удержать Молдавию в русле своей русофобской политики. Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны, — заявили в ведомстве.

Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность Службе внешней разведки России за предупреждение о планируемых на 1 ноября акциях протеста, которые, по данным спецслужбы, Европейский союз готовит по сценарию Майдана. Руководитель, находясь с визитом в Японии, заявил журналистам, что сербские спецслужбы установят контакт с российскими коллегами для получения дополнительной информации.

До этого в СВР России информировали, что Евросоюз осуществляет подготовку к организации массовых беспорядков в Сербии с привлечением молодежи. Согласно разведданным, конечной целью Брюсселя является приведение к власти в Белграде прозападного руководства.

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко добавил, что недавние протесты представляют собой лишь «первую фазу» плана по дестабилизации обстановки и ослаблению действующей власти. Дипломат предупредил, что на следующем этапе на политическую арену будут выведены новые протестные лидеры.