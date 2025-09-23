«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 11:07

Московские ветеринары спасли зрение шарпею, удалив ему кожные складки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве ветеринары восстановили зрение шарпею, удалив лишние кожные складки на его голове, пишет «Москва 24» со ссылкой на столичную госветслужбу. Операцию провели 4,5-месячному щенку по кличке Лорд.

Характерные для данной породы кожные складки у этого щенка были избыточными: они полностью закрывали глаза. Малыш практически жил во тьме, к тому же из-за нависших век развился хронический кератит и эрозия роговицы, — уточнили в ведомстве.

В ходе операции хирург подтянул кожу на морде собаки и убрал лишний фрагмент размером около 30 на 15 см, открыв животному глаза. Теперь Лорду предстоит пройти терапию. В ведомстве отметили, что сейчас животное отлично себя чувствует.

Ранее московские ветеринары благополучно прооперировали кота с разрывом мочевого пузыря. Отмечается, что животное находилось на грани гибели, лишь вмешательство опытного врача помогло сохранить ему жизнь.

