23 сентября 2025 в 11:51

Турция готовит США одно предложение по Boeing и Lockheed Martin

Турция планирует закупить Boeing и истребители Lockheed Martin

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Турция планирует закупить сотни пассажирских самолетов у Boeing и истребители у Lockheed Martin, а также вернуть в страну производство американских комплектующих, сообщает Bloomberg. По данным источников, Анкара готова предложить сделку более чем на $10 млрд (840 млрд рублей), чтобы компенсировать расходы и укрепить позиции в оборонной сфере.

Источники уточняют, что обсуждение может привести к снятию запрета для десяти турецких компаний, участвовавших в программе F-35. Возобновление их работы даст предприятиям возможность заработать около $12 млрд (1 трлн рублей) и станет стимулом для роста национальной военной промышленности.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что европейская помощь Украине не может продолжаться бесконечно. Он отметил значительное экономическое преимущество России и ограниченные финансовые возможности стран Европы. Высказывание турецкого лидера прозвучало на фоне обсуждений внутри ЕС о масштабах и сроках поддержки Киева. Анкара как член НАТО традиционно выступает за сохранение диалога с Москвой, не меняя эту линию на протяжении многих лет.

Турция
США
самолеты
истребители
